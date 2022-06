Mourinho e um sentimento que considera chave do sucesso: "Não tem a ver com a idade..."

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, em entrevista à revista "Forbes".

Segredo para se ser um líder: "O mais importante é que as pessoas te sigam. E para te seguirem, têm de acreditar em ti. Normalmente fazem-no quando sentem alguma empatia. No meu caso, como líder, a minha responsabilidade é não desiludir as pessoas e a minha equipa."

Lidar com a pressão: "Tento não sentir muita pressão no meu trabalho, penso que tenho uma relação saudável com o stress. Não sentir nenhum é bom, mas o stress também é positivo. O importante é haver equilíbrio, bem como experiência para o enfrentar."

Chave do sucesso: "A chave do sucesso é nunca estar feliz com o que se tem. Quando ganhas medalhas, tens de querer mais. Quando marcas um golo, tens de querer marcar mais. Tudo gira à volta de querer mais. Nunca chega. Este sentimento não tem a ver com idade, tem a ver com personalidade."

