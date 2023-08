Mourinho e um negócio da China: "Recusei a proposta mais incrível. Indecente"

Neste defeso recebeu propostas da Arábia Saudita, mas não são essas as que mais impressionaram o treinador português

Em entrevista ao Corriere dello Sport, José Mourinho abordou diversos temas da atualidade, como as duas propostas que recebeu da Arábia Saudita neste defeso, mas também recordou a mais surpreendente que lhe chegou.

"No passado, recusei a proposta mais incrível alguma vez recebida por um treinador, quando a China me ofereceu o cargo e o de um clube onde todos os jogadores da seleção nacional teriam jogado. Uma proposta financeira indecente, fora do comum", comentou.

Nesta janela, foi sondado para o lugar de Jorge Jesus: "Recebi propostas do Al-Hilal e do Al-Ahli. Telefonei à Roma antes de os conhecer, dizendo que não ia aceitar. Por um lado, senti-me preso pela promessa que fiz aos jogadores em Budapeste e aos adeptos depois de Spezia, mas não recusei só por causa disso. Não se trata de um 'não' definitivo."