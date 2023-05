"Mourinho é um homem de muita sorte. Esta Roma é vergonhosa..."

Antonio Cassano visou a falta de remates à baliza por parte da Roma na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, em Leverkusen, em que a equipa de José Mourinho garantiu a passagem à final da prova.

Antonio Cassano, antigo avançado italiano que representou a Roma entre 2001 e 2006, criticou esta sexta-feira a forma como a equipa treinada por José Mourinho assegurou a passagem à final da Liga Europa, após uma segunda mão em casa do Bayer Leverkusen (0-0) em que não realizou remates à baliza.

Recorde-se que a Roma venceu em casa por 1-0 na primeira mão das meias-finais, o que lhe valeu a passagem à final da prova, quase um ano depois de ter vencido a Conference League, também ao leme do "Special One".

"Ontem a Roma lembrou-me vagamente o Longobarda de Oronzo Canà [n.d.r. figura de filme italiano]. Estou muito feliz e a Roma é uma equipa de que gosto, seja a equipa ou as pessoas. Mas não é possível gostar disto, do início ao fim há lutas e lutas em campo, mandam-se para o chão, não conseguiram meia ocasião de golo. Eles tiveram meio remate aos 90+8 minutos...", começou por dizer, num direto nas redes sociais.

O antigo avançado, de 40 anos, chegou mesmo ao ponto de considerar que o técnico português teve "sorte" nas equipas que lhe calharam ao longo da fase a eliminar da Liga Europa (Salzburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen), apelidando a forma de jogar da Roma de "vergonhosa".

"O treinador vai dizer que a equipa é especial ou que aquele jogador é especial. O problema é que na vida, como ele mesmo disse, é melhor ter, tal como disse Napoleão também, mais sorte do que líderes fortes. Ele é um homem de muita sorte, é uma coisa impressionante. Por isso, não vai dizer que o desempenho foi uma merda, mas sim que ele chegou à final. No ano passado, ele venceu a Conference League e irá sempre à procura dos resultados. Ele teve sorte de no sorteio vencer sempre equipas teoricamente mais fracas. Tenho de falar de futebol e analisar o jogo. Esta equipa é uma coisa muito vergonhosa, é algo que não consegues entender de maneira alguma. Mas o que é que ele vai dizer? 'Cheguei à final, ganhei, quero saber lá saber'", concluiu Cassano.

Na final da Liga Europa, que será disputada em Budapeste no dia 31 de maio, a Roma vai defrontar o Sevilha, que venceu a Juventus no prolongamento da segunda mão das "meias" (3-2 em agregado).