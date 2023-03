Mourinho e um eventual regresso a Madrid: em Espanha dão a resposta

Jornal Marca assegura que um eventual regresso do treinador português ao Real nunca foi equacionado.

José Mourinho teve uma passagem de sucesso pelo Real Madrid, mas o regresso ao Santiago Bernabéu nunca foi equacionado pelos responsáveis do emblema merengue, segundo escreve o jornal Marca esta quarta-feira.

A publicação refere que o atual treinador da Roma mantém contacto com o presidente Florentino Pérez, além de outros dirigentes, fruto de uma boa relação entre as partes que se manteve após a saída do técnico em 2012/13.

Carlo Ancelotti tem sido apontado ao cargo de selecionador brasileiro com insistência e, até por isso, a continuidade ao serviço do atual campeão europeu na próxima temporada é uma dúvida. Seja como for, a ideia do jornal Marca será realçar que um eventual regresso de Mourinho parece, neste momento, descartado.

Em três épocas na capital espanhola, o ex-treinador do FC Porto conquistou um campeonato, uma Taça do Rei e uma Supertaça.