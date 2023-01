Mourinho e Tiago Pinto criticam Zaniolo: "Quando não se está feliz numa situação familiar..."

Avançado da Roma quer sair e já recusou uma proposta (de cerca de 30 milhões de euros) do Bournemouth.

Nicolò Zaniolo está com a vida difícil. E neste momento, não se sabe se vai mesmo conseguir deixar a Roma, como deseja, ou se ficará no clube e, provavelmente, sem jogar. No domingo, o diretor desportivo Tiago Pinto e o treinador José Mourinho voltaram a abordar o tema, fazendo críticas para o avançado italiano.

De recordar que Zaniolo exprimiu o desejo de sair dos giallorossi e, por isso, já nem foi convocado para os dois últimos jogos, com Spezia e Roma. Pelo meio, o Bournemouth tentou contratar o jogador, mas este recusou a mudança, deixando a Roma numa situação delicada.

"Toda a gente sabe o que aconteceu. O Nicolò pediu ao clube para sair e nós, em conjunto com o seu agente, fizemos de tudo para encontrar uma solução. Essa solução chegou, mas ele não ficou satisfeito com ela. Agora estamos numa situação difícil porque ele disse que queria sair e com os parâmetros do fair play financeiro, não podemos contratar um substituto. Temos 48 horas [dito na noite de domingo], vamos ver o que acontece. Mas é uma situação difícil para o clube e para toda a gente", explicou, em declarações à DAZN, Tiago Pinto.



Mourinho também foi claro, na conferência de imprensa, após a derrota por 2-1 no terreno do Nápoles. "Quero gente que queira jogar pela Roma, que lute contra a dor e a fadiga para jogar. Quando não se está feliz numa situação familiar, tem de se sair e procurar uma solução. A família é para os que querem cá estar", apontou o treinador.