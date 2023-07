"Mourinho é, provavelmente, o melhor de sempre na história do futebol"

Kristensen, reforço da Roma, encantado com o treinador português.

Rasmus Kristensen é reforço da Roma para 2023/24, cedido pelo Leeds, de Inglaterra, e mostra-se encantado com os primeiros tempos de trabalho às ordens de José Mourinho.

"É um grande treinador. Provavelmente, o melhor de sempre na história do futebol. Estou a aprender muito com ele, no dia a dia. Tento ouvir todos os conselhos que me dá. E quero retribuir-lhe toda a confiança que depositou em mim", declarou o lateral internacional dinamarquês de 26 anos, citado pela Gazzetta dello Sport. Ele pediu-me uma coisa: lutar por mim, pela equipa e por ele", revelou ainda.

Recorde-se que, a estagiar em Portugal, a Roma empatou com o Braga (1-1) e goleou o Estrela da Amadora (4-0). Na quarta-feira mede forças com o Farense (19h45).