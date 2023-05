Mourinho e os rumores sobre o futuro: "Uma pergunta dessas deveria ser feita a Mendilibar..."

Treinador português tem sido associado ao PSG

José Mourinho, treinador da Roma, tem sido apontado a uma possível saída do clube da capital italiana e recorrentemente associado ao comando técnico do PSG. Em conferência de Imprensa de antevisão à final da Liga Europa, frente ao Sevilha (quarta-feira, 20h00), o português foi questionado sobre o futuro, tendo garantido que neste momento "não há nada com outros clubes".

"Acho que uma pergunta dessas deveria ser feita a Mendilibar [treinador do Sevilha], porque não tem contrato para a próxima época. Falei com os meus dois capitães e fizeram-me a mesma pergunta. Foi uma conversa entre mim e eles, respondi-lhes objetivamente. Eles sabem o que eu penso", começou por dizer o treinador, antes de concluir:

"A situação com o Inter era diferente, ainda não tinha assinado com o Real Madrid, mas já estava tudo feito. Neste momento não tenho nada, há zero contactos com outros clubes. A única coisa que importa é a equipa e só quero pensar nisso", concluiu Mourinho.