Mourinho e o prémio "The Best" para melhor treinador: "Pobre Flick..."

Treinador português do Tottenham comentou eleição de Jurgen Klopp.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, foi novamente eleito treinador do ano nos prémios "The Best", da FIFA, ficando à frente de Hansi Flick, treinador do Bayern, e Marcelo Bielsa, do Leeds.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de domingo contra o Leicester, José Mourinho, treinador português do Tottenham, comentou a eleição, deixando uma "alfinetada".

"Penso que a única possibilidade de Flick vencer o prémio era se o Bayern Munique encontrasse mais duas ou três competições novas para ele ganhar", começou por dizer.

"Por isso, talvez quando ele conquistar sete títulos numa época consiga vencer o prémio. Ele só conquistou cinco [Liga dos Campeões, Bundesliga, Taça e Supertaça da Alemanha e Supertaça Europeia], incluindo o maior de todos [Liga dos Campeões]. Pobre Flick", concluiu.