Mourinho e o golo de Mkhitaryan: "Se for marcado com outro treinador, falam em futebol fantástico"

Mourinho, no jogo com a Sampdória

José Mourinho reagiu à vitória da Roma sobre a Sampdória

A Roma venceu este domingo por 1-0 na visita à Sampdória, na 31ª jornada da Serie A, isolando-se no quinto lugar da prova e José Mourinho não deixou de elogiar a maturidade demonstrada pela equipa, que poderia ter acusado alguma confiança a mais após a goleada aplicada à grande rival Lázio (3-0) na ronda anterior.

"A cultura da Roma diz que se ganhas o dérbi, vais para o céu e se perderes, é um desastre total, mas conseguimos manter os pés no chão. Gostei da atitude da segunda parte, não diria falta de ambição, gerimos muito bem e se tivéssemos marcado o segundo golo o jogo estaria terminado", analisou, em conferência de imprensa.

Mourinho destacou ainda o golo da vitória da Roma, apontado por Henrikh Mkhitaryan, aos 27 minutos, considerando que, se o mesmo tivesse acontecido numa equipa com outro treinador, "as pessoas" falariam em "futebol fantástico".

"Foi um jogo difícil, é difícil jogar aqui. As equipas do [Marco] Giampaolo são muito organizadas, nunca é fácil. Fizemos um golo que, na minha opinião, se for marcado com outro treinador, as pessoas falam em futebol fantástico, mas já que estou aqui...", apontou o treinador português.