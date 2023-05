Mourinho e o futuro: reunião com os empresários e uma resposta com recurso à ironia

O PSG está na jogada e a Roma não irá cortar as pernas ao português se este pedir para sair, mas a verdade é que há ainda muito por decidir esta época: na Serie A e também na Liga Europa

Hugo Valdir e Luís Correia, da Gestifute, estiveram na sexta-feira reunidos com José Mourinho na cidade de Roma. Em cima da mesa, segundo noticiou o "Corriere dello Sport", esteve o futuro próximo do treinador português, que tem contrato com os giallorossi por mais uma temporada, até 2024.

Acima de tudo, os dois "pontas de lança" da Gestifute (empresa de Jorge Mendes) terão tomado o pulso às ideias do treinador quanto ao seu futuro. Isto numa altura em que são quase diárias as notícias de clubes eventualmente interessados numa contratação, como acontece, por exemplo, com o PSG, campeão francês no qual Christophe Galtier continua sem convencer os adeptos, principalmente após a fraca campanha na Champions. Mourinho quer, porém, deixar a temporada continuar a correr, até porque tem em mãos duas decisões de toda a importância: em primeiro lugar, as meias-finais da Liga Europa, que começaram com uma vitória para as suas cores (1-0 sobre o Bayer Leverkusen), o que o deixa em boa posição de poder atingir uma final europeia pela segunda vez consecutiva.

Ao mesmo tempo, mas não menos importante, há ainda o desenrolar da Serie A, coma Roma a ocupar a sétima posição, mas com legítimas aspirações de atingir os quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões.

O contrato de José Mourinho com a Roma é válido até junho de 2024, ou seja, até ao fim da próxima época. O português está no clube desde julho de 2021.

O treinador quer ter garantias, por parte da Direção da Roma, de investimento num plantel mais forte que lhe permita maiores ambições no plano desportivo, mas, se surgir um convite irrecusável, leia-se, de um clube de topo europeu que lute pela Champions, será difícil resistir-lhe. E a própria Roma também não irá, em princípio, "cortar as pernas" ao português no caso de surgir uma proposta desse calibre.

Mas à viagem dos dois funcionários da Gestifute a Roma não será estranho o bom resultado conseguido pela equipa na Liga Europa. Em caso de conquista da competição, é certo que o apetite dos grandes clubes continentais pelo treinador poderá crescer ainda mais.

"Se já decidi o futuro? Sim"

Já depois da reunião com os empresários, o próprio José Mourinho foi na sexta-feira surpreendido à entrada do Masters 1000 de Roma, ao qual se deslocou para assistir a uma partida de ténis com a participação de Novak Djokovic (ganhou 2-0 a Tomás Etcheverry).

A jornalista do "Corriere dello Sport" perguntou-lhe sobre o futuro, respondendo o treinador: "Se já decidi o futuro? Sim." E perante a insistência, recorreu à ironia de sempre: "Qual é o futuro? O jogo", disse, apontando na direção do court de ténis onde se iria desenrolar a partida.