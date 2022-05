Mourinho e o futuro: "Não poderia deixar a Roma na minha segunda época"

Técnico descarta saída da Roma, elogia Smalling e Mkhitaryan e lembra o... United.

José Mourinho, à Sky Sports, deixou claro que vai continuar na Roma. "Tenho mais dois anos de contrato. Temos de terminar a época da melhor forma possível e arrancar a próxima a 100%. Não estou à procura de uma mudança. Não poderia deixar a Roma na minha segunda época", disse, apontando ao futuro: "Queremos tentar chegar à Champions, mas se virmos o nível de investimento no Inter, no AC Milan e na Juventus, percebemos que esses três lugares à partida estão ocupados. Há uma quarta vaga que este ano será do Nápoles. Podemos ocupá-la na próxima época? Penso que sim."

Nos giallorossi, Mourinho reencontrou Smalling e Mkhitaryan que já treinara no Manchester United. "Ganhámos três títulos juntos. Infelizmente foram os últimos três do United. A segunda época em que estivemos juntos foi um pouco diferente. O que me deixa feliz é que inicialmente as pessoas diziam coisas negativas e que o Miki não teria hipótese comigo. Ficou provado o contrário. Smalling está a fazer uma época muito boa e isso deixa-me contente porque ele é um jogador fantástico. Em Itália é conhecido como Smalldini", explicou.