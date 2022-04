José Mourinho após o Leicester-Roma: "Teríamos perdido este jogo há cinco meses"

Mourinho, no empate com o Leicester

Declarações de José Mourinho, após o empate (1-1), no Leicester-Roma, primeira mão das meias-finais da Liga Conferência

Empate: "Perdemos muitas bolas. A equipa foi sempre organizada, pressionámos. Depois disso, a equipa baixou e o jogo ficou difícil no segundo tempo. Se alguém acha que esta eliminatória pode ser decidida no jogo de volta, seria um bom resultado. Mas eu não sorrio, mesmo com tanta gente no estádio, vai ser difícil. Temos que pensar em Bolonha também, isso também vai ser difícil. O Leicester, pelo contrário, não está a lutar para ir à Liga Europa na Premier League".

Expetativas para a segunda mão: "Agora tenho que estar focado no Bolonha, queremos jogar a Liga Europa. Temos um quinto lugar nas nossas mãos. O Leicester é uma equipa de profundidade, ganharam mais construção de jogo com Rodgers. Será um jogo para ser jogado com mais cabeça do que emoção. Obviamente, precisamos dos nossos fãs. Se vencermos, estamos na final, mas será preciso cabeça".

Evolução na Roma: "Obrigado, mas não sou muito humilde e por isso tenho que concordar. Teríamos perdido esta partida há cinco meses. Começámos a pressionar, tivemos coragem. Os nossos defesas depois pararam de avançar. Foi um resultado aceitável de qualquer maneira".