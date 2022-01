Mourinho: "Terei de me preparar emocionalmente, mas sei que não serei insultado"

Declarações do treinador da Roma em reação ao triunfo sobre o Lecce (3-1), em jogo da Taça de Itália, que valeu o encontro com o Inter nos quartos de final da competição.

Exibição frustrante: "Jogámos um mau jogo tecnicamente, admito que fiquei muito frustrado no início. Infelizmente, não podemos desistir de certos jogadores. O plantel é curto e não dá para rodar muito. Este é o nosso perfil, nós conhecemos os nossos limites. Felizmente, o Sérgio [Oliveirea] e o Maitland-Niles são reforços a sério e vão dar muito a esta equipa."

Inter próximo adversário/Antiga equipa: "Terei de me preparar emocionalmente, mas sei que não serei insultado. Terei de me preparar de um ponto de vista emocional, tentar pensar como se fosse um jogo como qualquer outro."

Receção dos adeptos: "Quando jogámos contra o Milan insultaram-me. Desta vez, isso não vai acontecer mesmo que eu pense no meu jogo. Os adeptos vão pensar no seu jogo, com o seu treinador. Haverá respeito porque as pessoas não se esquecem."

Oponente mais forte: "Temos o adversário mais difícil, porque o Inter é a melhor equipa dE Itália. Mas iremos lá para tentar surpreendê-los."