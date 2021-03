Mourinho e as críticas: "Não acho que discutam ciência de foguetes com pessoas da NASA..."

José Mourinho participou esta sexta-feira de uma ação promocional de um patrocinador dos Spurs com adeptos de Singapura.

Com a Premier League parada, em virtude a paragem para compromissos das seleções nacionais - o Tottenham joga apenas a 4 de abril -, José Mourinho participou esta sexta-feira de uma ação promocional de um patrocinador dos Spurs com adeptos de Singapura.

O treinador português acabou por ser questionado sobre as críticas de que tem sido alvo e a resposta foi à boa maneira de Mourinho: " As pessoas acham que podem discutir sobre futebol com um dos técnicos mais importantes desse desporto. Mas essa é a beleza do futebol. Habituei-me a isso, até aprecio. Mas, não acho que discutam ciência de foguetes com pessoas da NASA..."

Mourinho, recorde-se, tem sido alvo de muitas críticas nesta temporada, principalmente após a eliminação do Tottenham da Liga Europa., diante do Dínamo de Zagreb. Daí que se fale com insistência de uma eventual saída do clube inglês. "Honestamente, vou buscar forças a mim mesmo, mas também às pessoas que eu amo e às pessoas que eu sei que me amam, mesmo que eu não as conheça. Eu costumava chamar-lhes de "Mourinistas". Tenho muitos "Mourinistas" pelo mundo, e trabalho por eles" disse ainda.