Mourinho e as críticas ao relvado: "Mancini teve lesão dos campos de plástico"

Declarações do treinador português, no final do encontro com o Bodo (2-1), referente à primeira mão dos quartos-de-final da Conference League

José Mourinho não ficou convencido com as condições do Bodo, clube norueguês que voltou a derrotar a Roma na Conference League, agora na primeira mão dos quartos da competição e por 2-1, depois do 6-1 em outubro passado. O técnico destacou a lesão de Mancini como resultado de um relvado pouco apropriado.

"O que mais me preocupa, porém, é a lesão de Mancini: é uma lesão que eu chamo de lesão dos campos de plástico", afirmou, no final do jogo.

O técnico da Roma, apesar do desaire, mostrou-se confiante na passagem às meias-finais da competição mais recente do futebol europeu.

"Perdemos por 2-1, mas temos a segunda mão para jogar no Olimpico com o nosso povo. Não tenho medo de o dizer: sinto que somos os favoritos para as meias-finais. Obviamente que estamos a jogar contra uma equipa forte, mas tenho total confiança nos jogadores, no estádio, nos adeptos", explicou.