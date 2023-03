Mourinho e as competições europeias: "Quando me perguntam desde Portugal..."

Redação com Lusa

Treinador português da Roma realça presença de seis equipas italianas nos quartos de final.

O treinador português José Mourinho mostrou-se quinta-feira "muito contente" com o apuramento da Roma para os quartos de final da Liga Europa em futebol e destacou a presença de seis equipas italianas no top 8 das diversas competições.

"Estou muito contente com o apuramento para os quartos de final porque, além de tudo, é um prestígio para o futebol italiano. Quando me perguntam desde Portugal, digo-lhes que há seis equipas nos quartos de final de todas as competições, ou seja, o máximo respeito pelo futebol italiano", disse o Mourinho.

A Roma qualificou-se na quinta-feira para os quartos de final da Liga Europa, tal como a Juventus, enquanto a Fiorentina garantiu a continuidade da Liga Conferência Europa, depois de Milan, Inter e Nápoles fazerem o mesmo na Liga dos Campeões.

Num dia em que a rival Lazio "caiu" na Liga Conferência Europa, ao perder por 2-1 no reduto do AZ Alkmaar, a Roma só precisou de um "nulo" no reduto da Real Sociedad, depois do triunfo caseiro por 2-0.

"Entrámos bem, com um golo anulado, bem anulado, mas que serviu para apagar o entusiasmo do estádio e do rival. Na parte final, e apesar de empurrados para trás pela Real, soubemos gerir os dois golos de vantagem", explicou.

Mourinho destacou, individualmente, o médio ex-benfiquista Cristante, "que roubou muitas bolas e não perdeu nenhuma", e lamentou as muitas lesões na equipa, a última do também ex-benfiquista Matic, que auguram um "futuro complicado", face à escassez de alternativas no banco.

"Se tivéssemos perdido, diria que estava contente porque podia centrar-me no campeonato italiano e ter mais opções, mas estou contente por ter chegado aos quartos de final", concluiu o técnico detentor da Liga Conferência Europa.

A Roma conhecerá esta sexta-feira o adversário nos quartos de final da Liga Europa, que poderá ser o Sporting, protagonista da grande surpresa dos "oitavos", ao eliminar o Arsenal, líder da Premier Legue, no desempate por grandes penalidades