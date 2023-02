Mourinho e a renovação: "A última coisa em que quero pensar agora é no meu futuro"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, na antevisão da segunda mão do play-off da Liga Europa, contra o Salzburgo

Renovação com a Roma: "A última coisa em que quero pensar agora é no meu futuro e no da equipa. Neste momento estou apenas a pensar no Salzburgo, que é um jogo a eliminar. O futuro é amanhã, neste caso. As palavras do CEO Pietro Berardi [que disse estar confiante que ficaria nos Giallorossi na próxima época] são simplesmente a sua intuição, eu nunca falei com ele sobre este assunto."

Sobre o jogo com o Salzburgo: "O jogo mais importante para mim é sempre o próximo. Que ambiente espero? Depois de Verona, acabei por pedir desculpa, porque não me compete criticar os adeptos, sou eu quem tem de ser criticado por eles. Estamos habituados a uma curva quente, o que nos deu tanto no ano passado em jogos decisivos como contra Leicester, Bodo e Vitesse. Aí os nossos fãs jogaram connosco e se o fizerem novamente, isso irá certamente ajudar-nos. Haverá o estádio que eles querem e que nós poderemos criar com o nosso jogo, tentando criar uma atmosfera positiva. Queremos ganhar e não tenho dúvidas de que a atitude será a correta porque esta equipa dá sempre tudo e só me surpreende quando falha. Os olhos dos rapazes serão os certos. E o estádio também os ajudará a começar com força, a tentar igualar logo de início. O Salzburgo está a começar com 1-0, é uma vantagem mínima, mas ainda assim uma vantagem. Mas eles não me parece ser uma equipa que possa filosoficamente pensar em jogar para o 0-0 para conseguir passar. Em vez disso, parece-me ser uma equipa que quer jogar, atacar, talvez seja um jogo semelhante ao da primeira mão. Esperemos apenas um final diferente, porque tivemos grandes hipóteses de ganhar lá, mas perdemos."