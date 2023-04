Mourinho e a presença dos donos da Roma no estádio: "Se se divertiram, ainda melhor"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após a vitória frente à Sampdória (3-0), em jogo da 28.ª jornada da Serie A.

Presença no estádio dos irmãos Friedkins, proprietários da Roma, está relacionada com a sua continuidade no clube? "É o clube deles, podem vir ao estádio quando quiserem. Trabalho para eles, nada tenho de comentar. Fico feliz que eles vieram. E se se divertiram, ainda melhor! Falamos sobre isso na próxima semana [renovação ou saída]? Falamos de quê, do próximo jogo?".

Wijnaldum marcou: "Senti que essa boa atuação do Gini [Wijnaldum] chegaria. Normalmente não gosto de falar de individualidades, mas neste jogo, quem realmente me satisfez foi o Diego Llorente. Há uma evolução contínua dele, jogou muito bem com Smalling numa defesa a quatro. Gini fez um grande jogo, mas adorei o Diego Llorente".

Regresso às vitórias após derrota no dérbi com a Lázio: ""Estou satisfeito, no primeiro tempo, 11 contra 11, o zero a zero foi uma frustração, porque criámos e tivemos duas oportunidades muito claras. Conseguimos marcar no início da segunda parte, já depois do cartão vermelho, e durante 10-15 minutos não tivemos a ambição de aumentar a intensidade do nosso jogo para vencermos. Eles cresceram, sem criar demasiado perigo, mas aproximaram-se. Depois introduzimos Solbakken, mais fresco, e quando o Dybala passou para o meio tivemos mais bola. Depois chegaram os outros dois golos, que para mim não têm grande significado. Os três pontos, sim, têm um grande significado".