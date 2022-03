Mourinho e a falta de intensidade da Roma: "Eu também estou cansado..."

José Mourinho, treinador da Roma, reconheceu a influência que o passado jogo com o Vitesse, na Liga Conferência, teve no cansaço sentido pela equipa, este domingo, no empate com a Udinese (1-1), admitindo, no entanto, não ter gostado da "atitude" de alguns jogadores

A Roma empatou a uma bola, este domingo, na visita à Udinese, um resultado que não satisfez José Mourinho, mas que ainda assim valorizou o ponto conquistado, quando restam apenas nove jornadas por disputar na Serie A.

"Foi um jogo difícil, mas eu tenho a ideia de que se temos marcados antes [Pellegrini empatou aos 90+4"] podíamos ter saído daqui com a reviravolta, mas infelizmente já era demasiado tarde. Agora estamos invictos em oito jogos na Serie A, quatro vitórias e quatro empates. E se alguém acha uma desilusão empatar em Udine, ou mesmo na casa do Sassuolo... Este ponto é precioso, numa situação difícil, não uma derrota", avaliou.

O peso da partida diante do Vitesse, na Liga Conferência, na passada quinta-feira também foi alvo de abordagem por parte do treinador português, que não deixou de apontar o dedo à "atitude" de alguns jogadores.

"Alguns estavam exaustos fisicamente e mentalmente, um pouco por causa da partida de quinta-feira contra o Vitesse, um pouco por causa da pressão da Udinese. A linguagem corporal não mente, dois ou três não tiveram a intensidade e força mental certas. Não é fácil jogar na quinta-feira e novamente no domingo fora de casa, já aconteceu e perdemos em Verona, em Veneza e hoje empatámos, mas temos que fazer melhor", afirmou o técnico.

"Eu também estou cansado, mas eu só me sinto cansado depois do jogo, não durante. Já falei com os jogadores, não podemos escolher os jogos, todos são importantes e devemos ter sempre a mesma força mental", completou Mourinho.

