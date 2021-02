Mourinho: dois destaques, o contrato de Son e uma dependência no Tottenham

"Spurs" regressaram aos triunfos na Premier League ao vencerem o West Bromwich por 2-0.

O Tottenham deu este domingo um pontapé na crise ao vencer por 2-0 na receção ao West Bromwich. Kane e Son, os suspeitos do costume, foram os autores dos golos londrinos, mas, após o apito final, José Mourinho estendeu os elogios a outros dois jogadores: Erik Lamela e Lucas Moura, titulares no ataque dos "spurs".

"Estou muito feliz, adorei ver a forma como o Lamela e o Lucas entraram no jogo com o Chelsea. Adoro este compromisso e adorei até a conversa que eles tiveram antes de entrarem no relvado. Grande compromisso com a equipa. São homens a sério, colegas a sério e fiquei tão feliz com eles que decidi dar-lhes a titularidade. Estiveram os dois muito bem", começou por assinalar o treinador português, que abordou ainda a importância de Harry Kane na manobra atacante da equipa.

"É um dos melhores pontas de lança do Mundo, ponto final. Não há nada mais a dizer. A equipa depende muito dele, não podemos esconder isso. Os golos, as assistências, a forma de jogar, a personalidade... Exerce sempre uma influência significativa na nossa equipa. (...) É um jogador muito importante", afiançou Mourinho, que foi ainda questionado sobre a situação contratual de Heung-min Son, outra das estrelas do Tottenham. O vínculo do sul-coreano expira em 2023.

"O Son não é um problema, ainda tem contrato por mais alguns anos... Com esta situação atual, da covid-19, não é a altura certa para se falar sobre contratos, com tanta gente a perder o emprego e em dificuldades financeiras. Quando tudo melhorar a nível mundial, acho que tanto o clube como Sonny vão chegar a um acordo rapidamente", rematou o "Special One".