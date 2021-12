Mourinho: do "inaceitável" comportamento em Sófia ao plantel "insuficiente" para três frentes

Treinador do emblema romano teceu críticas ao desleixo da formação após estar em vantagem por dois golos e denotou falta de recursos para o que se segue no calendário

Pese o triunfo da Roma, por 3-2, na visita ao terreno do CSKA Sófia, tendo avançado para os "oitavos" da Conference League, José Mourinho vincou a insatisfação pela prestação displicente durante a segunda parte no último desafio do grupo C.

"Não é possível estar a ganhar 2-0 após 45 minutos, com total controlo do jogo, para depois, com linhas recuadas, termos um comportamento ingénuo. É inaceitável. Estou feliz porque ganhámos, mas foi a única coisa que me agradou", afirmou o treinador.

Em declarações à cadeia televisiva "Sky Sport", Mourinho assumiu, depois, que a Roma dispõe de um conjunto de dimensão insuficiente para dar resposta à disputa da Serie A, da Taça de Itália e da Conference League, no segundo mês de 2022.

"Não temos plantel suficiente para jogar em três competições. Jogar mais dois jogos em meados de fevereiro vai ser muito complicado", referiu o técnico português, em alusão aos futuros compromissos nos oitavos-de-final da competição europeia.

Colocada no primeiro lugar do Grupo C, a Roma estabeleceu uma vantagem de três golos (3-0), por intermédio de Abraham (bis aos 15 e 53') e de Mayoral (34'), tendo sofrido dois golos de Catakoviv e Wilschu, aos 75 e 90+3', respetivamente.