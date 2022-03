A Roma bateu a Lázio, um dos grandes rivais, por 3-0, no domingo, e José Mourinho estava certo de que os giallorossi iriam sair vitoriosos do dérbi. Na rede social Instagram, o treinador português publicou duas fotografias - uma no autocarro, antes do jogo; e outra já depois de terminada a partida - com um sorriso idêntico: "Quando sabes que vais ganhar antes do jogo, a fotografia no autocarro e a no balneário são muito parecidas", escreveu.

