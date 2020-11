Mourinho diz que já não se sente o "Special One" e sugere nova alcunha

Saiu do FC Porto em 2004 e rumou ao Chelsea, ficando com a alcunha de "Special One" quando orientava os blues. Agora diz que se sente o "Experienced One"

Conhecido desde os tempos em que treinou no Chelsea por "Special One", José Mourinho confessa agora que já não sente que seja "o especial", mas sim "o experiente". Numa entrevista à Tencent Sports, parceira da ESPN na China, o português diz que mudaria a alcunha para "Experienced One".

O técnico do Tottenham refere que treinar requer a junção de experiência e conhecimento. "Basicamente, tudo o que me acontece agora no futebol é um deja vu. É algo que já aconteceu antes. Há trabalhos em que necessitas de ter uma condição física especial, como ser jogador de futebol. Um jogador de 40 anos não tem o mesmo potencial que um de 20 ou 30... a menos que seja o Zlatan Ibrahimovic. Para treinar só precisas do cérebro, de uma acumulação de experiencias e conhecimento que só te podem tornar melhor", explicou.

Mourinho também abordou a chegada de Bale aos spurs, dizendo que o avançado não tem de "sentir pressão", nem deve ser comparado ao que fez nos últimos anos. "Agora precisa de estabilidade e paz para trabalhar arduamente, passo a passo", vincou.