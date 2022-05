Mourinho desvenda curioso mistério: "Tenho de dizer que o Kumbulla é o culpado"

Boa disposição do treinador da Roma bem patente nas redes sociais.

José Mourinho vive uma boa fase da carreira, sobretudo com a chegada a mais uma final europeia, no caso a Conference League, a disputar com o Feyenoord, e vai partilhando momentos de boa disposição nas redes sociais. No Instagram, o técnico português publicou um vídeo a realizar tratamento, depois de ter sido alvo de uma pequena lesão, imagine-se, no treino da Roma.

"Se me virem a coxear ou a usar chinelos, saibam que um jogador "K" me deu um pontapé. Acham que o "K" é RK [Rick Karsdorp] ou MK [Marash Kumbulla]?", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

Pouco depois, Mourinho desvendou o mistério através de nova publicação. "Depois de Rick Karsdorp ter sofrido bullying nas redes sociais, tenho de publicar esta fotografia e dizer que o Kumbulla é o culpado", pode ler-se.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

A Roma, recorde-se, defronta o Feyenoord no próximo dia 25, às 20h00, numa final marcada para Tirana, Albânia. No campeonato, ocupa atualmente o sexto posto, quando faltam duas jornadas para terminar a Serie A.