Mourinho desfaz-se em elogios a jogador: "É um chato fenomenal, vai ser treinador"

Treinador do Tottenham deleitado com a exibição de um dos seus pupilos no dérbi com o Arsenal.

O Tottenham agarrou-se no domingo à liderança da Liga inglesa, ao bater o rival Arsenal (2-0) no dérbi do Norte de Londres. Após a partida, José Mourinho não escondeu a satisfação com a prestação da sua equipa - até com uma publicação nas redes sociais - e, já em conferência de imprensa, direcionou os elogios para um jogador: Pierre-Emile Hojbjerg.

"Em primeiro lugar, o Pierre é muito inteligente. Lê o jogo muito bem e, um dia, vai ser treinador, de certeza", começou por asseverar o treinador português.

"É um chato, sempre a fazer perguntas sobre como fazer isto ou aquilo. No relvado, lê as situações de jogo muito bem e os jogadores em seu redor ficam muito compactos, leem o jogo com ele. Fisicamente é muito forte e tecnicamente é melhor do que as pessoas pensam. Por vezes julgam que um jogador com boa técnica é o que faz passes de calcanhar. Um jogador que seja bom tecnicamente é um jogador que cumpre a sua missão de forma fantástica. A simplicidade é genial", acrescentou Mourinho, antes de concluir o rol de elogios ao internacional dinamarquês:

"E aquele tipo é tão simples em tudo o que faz, que se torna um jogador fenomenal. Parabéns, presidente Levy", rematou o técnico dos "spurs", em alusão à contratação de Hojbjerg, no verão, ao Southampton.

O médio, de 25 anos, formou-se no Bayern e, pelo Tottenham, leva já 19 jogos realizados, reclamando o estatuto de indiscutível com Mourinho.