Mourinho denuncia más condições de balneário que vai receber o Tottenham

Os spurs vão jogar os quartos de final da Taça da Liga inglesa em casa do Stoke City e Mourinho lembrou que o balneários dos visitantes está em mau estado, dizendo que tem um vídeo que o comprova. O treinador diz que as autoridades deviam investigar as condições no estádio do clube do Championship.

O Tottenham desloca-se ao terreno do Stoke City, na quarta-feira, para disputar os quartos de final da Taça da Liga inglesa. José Mourinho disse na antevisão ao encontro que os balneários dos visitantes do Britannia Stadium estão em péssimas condições e que as autoridades competentes deviam investigar o caso.

"Tenho um vídeo gravado por um colega que trabalha noutra equipa que, recentemente, defrontou o Stoke. Não deveria ser uma questão para mim, mas para as autoridades. As autoridades ligadas ao futebol e as de saúde. Não vou ser o mau da fita que comenta o balneário dos visitantes no estádio do Stoke", atirou Mourinho nesta terça-feira.

Algumas semanas antes, Neil Warnock, técnico do Middlesbrough, também teceu comentários sobre o local que recebe a equipa forasteira. "Nem sequer se deixariam lá animais", referiu na altura.