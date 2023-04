Mourinho: "De certeza que a Juve não tem 59 pontos? Estamos em Itália..."

Face aos empates de Milan e Inter, a Roma passou a ocupar terceiro lugar da Serie A, liderada pelo Nápoles.

A Roma, treinada por José Mourinho, foi ao campo do Torino (1-0) vencer pela margem mínima, um desfecho que permitiu aos romanos ascender ao último lugar do pódio da Serie A

Com o guarda-redes português Rui Patrício entre os postes, os giallorossi tiveram em Paulo Dybala o autor no único golo da partida da 29.ª jornada, apontado da marca do castigo máximo, logo aos oito minutos.

Face aos empates de Milan (quarto classificado, com 52 pontos) e Inter (quinto, com 51), adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa de Mourinho passou a ocupar terceiro lugar da Serie A, liderada pelo Nápoles.

"Somos terceiros na tabela? De certeza que a Juventus não tem 59 pontos? Estamos em Itália...", disse, com ironia, José Mourinho no final do jogo deste sábado. "Os jogos são ganhos quando se marca mais um golo do que o adversário. Para vencer há que explorar as nossas qualidades e tentar esconder os nossos problemas", disse ainda.

Recorde-se que o clube de Turim foi penalizado com a perda de 15 pontos no campeonato italiano por irregularidades financeiras na transferência de jogadores, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

