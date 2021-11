"Mourinho dá-te a motivação para aprender a cada dia e estou feliz por ele estar aqui"

Depois de dar a vitória à Roma, Afena-Gyan deixou palavras de agradecimento ao treinador José Mourinho.

Felix Afena-Gyan viveu uma noite de sonho, no domingo, ao apontar os dois golos da vitória (2-0) da Roma sobre o Génova. O avançado de 18 anos saltou do banco e ofereceu os três pontos a José Mourinho, um "grande treinador" e uma "grande pessoa".

"Mourinho é uma grande pessoa, um grande treinador. Dá-te a motivação para aprender a cada dia e estou feliz por ele estar aqui. É um sonho tornado realidade. Foi o meu primeiro golo, esperava isto há muito tempo. Quero continuar com as minhas exibições, testar-me a mim mesmo e fazer mais no futuro. Agradeço a Deus a oportunidade, à equipa, ao treinador, aos adeptos, aos jogadores pelo apoio fantástico. Também agradecer à minha mãe, que está no Gana. Obrigado", afirmou o ganês, após a partida.