Mourinho crítico: "Já sabia que a Liga Europa não motiva alguns jogadores"

Tottenham empatou (3-3) na visita ao LASK e, após o apito final, Mourinho frisou: "Alguns jogadores tiveram exibições paupérrimas".

O Tottenham empatou esta quinta-feira no reduto dos austríacos do LASK (3-3) e garantiu a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa, mas José Mourinho não escondeu a insatisfação com a exibição de alguns dos seus pupilos.

"Não foi bom, o resultado foi melhor do que a exibição. A segunda parte foi melhor do que a primeira, alguns jogadores estiveram muito bem individualmente, outros fizeram exibições paupérrimas. Portanto, a única coisa positiva que levo daqui é a qualificação e o facto de termos ficado com a hipótese de terminarmos o grupo em primeiro, se vencermos o Antuérpia", começou por referir o técnico português. Logo depois, prosseguiram as críticas:

"Nada de novo, na verdade. Já sabia que a fase de grupos da Liga Europa não motiva alguns jogadores, já sabia disso. Alguns jogadores são fundamentais para nós e precisamos deles em campo em qualquer tipo de circunstância. Por exemplo, o Hojbjerg e o Son, sem eles não teríamos conseguido um resultado positivo", acrescentou o "Special One", antes de concluir.

"Os jogadores sabem disso e eu partilho o que penso com eles. Normalmente estou certo e, quando vi o aquecimento antes do jogo, pressenti que havia uma grande diferença de intensidade no nosso aquecimento e no deles [LASK]. Estava a ver os dois lados. Nada me surpreende", rematou Mourinho