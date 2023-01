Mourinho critica organização da Taça de Itália: "Onde está a beleza?"

Declarações do técnico português após a vitória sobre o Génova (1-0), do segundo escalão, nos oitavos de final da prova.

A Roma venceu na quinta-feira por 1-0 na receção ao secundário Génova, assegurando a passagem aos quartos de final da Taça de Itália.

Após a partida, José Mourinho, treinador romano, lançou críticas na direção da organização da prova, dizendo que é a "pior Taça na Europa".

"Não protege os clubes mais pequenos. Não anima quem tem um sonho e não estou a falar de nós. Estou a falar do Torino, que vence no campo do campeão italiano [Milan] e de seguida tem de jogar fora, porque, no ano passado, a Fiorentina terminou em sétimo e eles foram oitavos ou nonos. Não percebo isso. No ano passado, terminámos em sexto. No ano anterior, em sétimo. Quero apostar na Taça de Itália mas, se sou uma equipa de nível inferior, não quero jogar. Que motivação podem ter? Agora jogam fora porque o calendário assim o decidiu. Onde está a beleza da Taça de Itália?", questionou.

Ainda assim, Mourinho salientou o desejo de voltar a levantar a Taça de Itália, que já conquistou diante da Roma na temporada 2009/10, quando orientava o Inter.