Mourinho critica o VAR: "Queremos o respeito dos Banti desta vida..."

Técnico português deu os parabéns ao adversário, mas não deixou de assinalar os erros do VAR

Num jogo que pode ser importante para o futuro europeu, a Roma caiu em Florença e perdeu por 2-0. Mourinho deu os parabéns ao adversário, mas criticou o VAR.

"Eu gostaria de ter uma explicação de Sr. Banti (árbitro que estava no VAR no jogo de Florença). Existe um contacto, não existe uma falta, e o árbitro estava perto do lance e não assinalou penálti: isto não é sobre o VAR, mas sobre as intervenções de Sr. Banti. Se falarmos dos três pontos de hoje, vamos terminar por aqui. E digo também que, apesar do penálti do Sr. Banti, a Fiorentina foi mais forte, jogaram com um outro tipo de andamento, com mais velocidade e outra concentração. Mereceram a vitória", assinalou, no final do encontro com a Fiorentina, que alcançou os 59 pontos da Roma.

Mourinho admitiu que a final da Conference League é importante, mas que também o campeonato é, antes de voltar a criticar o VAR.

"Sim, temos uma final que absorve emoções e energias a todos. E não é fácil esquecer numa cidade como Roma, num clube como a Roma, mas temos um campeonato para disputar e o que tem vindo a acontecer a esta equipa tem sido demasiado. Nós sabemos que temos o respeito dos nossos adeptos, mas também queremos o respeito dos Banti desta vida, que estão sentados numa cadeira e que já tiraram muitos e muitos pontos que são fruto do trabalho destes rapazes", referiu.