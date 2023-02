Mourinho falou de um "relvado horrível" e da arbitragem após empate da Roma

Após empate da Roma com a Lecce (1-1).

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou este sábado 1-1 na visita à Lecce, em jogo da 22.ª jornada da Serie A.

Após a partida, o técnico português começou por lançar críticas na direção do relvado do Stadio Via del Mare, dizendo que o estado do piso prejudicou o jogo da sua equipa.

"Foi um jogo difícil e duro. Deu para ver com a nossa atitude e frustração nos minutos finais que não era o resultado que queríamos. Por outro lado, digo com honestidade que foi um jogo intenso e que o relvado estava horrível. Tivemos grandes problemas em fazer jogadas ao primeiro toque. Foi difícil jogar um futebol de qualidade", lamentou, em declarações à DAZN.

Deixando elogios aos seus jogadores, assim como à exibição de Wladimiro Falcone, guarda-redes adversário, Mourinho voltou a torcer o nariz quando questionado sobre a arbitragem.

"Vou dizer-vos o que disse ao árbitro. Não foi um jogo fácil para ele, foi jogado de forma rápida, com muitos desarmes e toda a gente a disputar segundas bolas. Voltando atrás, Strefezza [extremo da Lecce] devia ter recebido o segundo cartão amarelo, isso teria mudado o jogo. Mas se não me perguntarem, não falo de arbitragem", apontou.

"O árbitro deixou jogar e isso faz parte da beleza do futebol, não é só fintas maravilhosas. A alegria em jogos duros como este, em que a equipa mais pequena dá tudo para ganhar um ponto e o maior clube tenta tudo pela vitória, foi algo que gostei", concluiu Mourinho.

A Roma, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Serie A, com 41 pontos, ultrapassando o Milan, que conta com os mesmos pontos, mas pode ser superada por Lázio e Atalanta, que se defrontam ainda este sábado na capital italiana.