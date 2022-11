Mourinho critica atitude de jogador da Roma: "Tinha-lhe dito para sair em janeiro..."

Declarações de José Mourinho, treinador romano, após o Sassuolo-Roma (1-1), partida relativa à 14.ª jornada da Serie A.

Empate: "Foi um bom jogo e que chegou depois de dois dias difíceis com gente triste. A Roma jogou bem, queria vencer e tenho pena porque o esforço da equipa foi traído por um jogador com uma atitude que não é profissional. Eu raramente vou ao balneário, mas fui lá para dizer a toda a gente. Não vos digo quem foi, mas eu tinha-lhe dito para sair em janeiro, mas eu sei que não o fará".

Dificuldade para marcar: "Temos tido dificuldades para marcar golos. Os erros fazem parte dos jogos, mas um ponto fora de casa é sempre um resultado positivo. Estou feliz com a atitude geral da minha equipa. Vamos ver se conseguimos terminar este período com três pontos no jogo que falta, com o Torino".

Tammy Abraham: "Eu não avalio exibições só pelos golos, mas hoje perguntei-lhe porque não tem esta atitude todos os dias. Ele fez um bom jogo. Quando a [Cristian] Volpato, não posso esperar que um jovem, mesmo que talentoso, consiga carregar a equipa aos ombros".

Paulo Dybala volta antes do Mundial? "Não sei se recupera a tempo, é difícil dizer. Não sei o que o selecionador argentino disse, se ele vai jogar o Mundial ou não. Mas está claro que alguns jogadores estão mais com a cabeça lá do que aqui, mas claro que gostaria de o ter diante do Torino".