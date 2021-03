Mourinho critica arbitragem: "Só aceito uma opinião diferente se for adepto do Arsenal"

Declarações de José Mourinho após o Arsenal-Tottenham (2-1), da 28ª jornada da Premier League

Sobre o jogo: "Jogámos muito mal na primeira parte. O 1-1 não era o reflexo do primeiro tempo. Estivemos mal, defendemos mal. Sem intensidade ou pressão. Alguns jogadores importantes a esconderem-se. Fomos, realmente, maus. Na segunda parte só tivemos espaço para melhorar o que fizemos. Depois é uma questão - mas impossível, pois os árbitros não falam - para o árbitro Michael Oliver responder. Provavelmente Paul Tierney também, já que ele era o VAR. Segundo Kevin Friend [quarto árbitro], o árbitro disse-lhe que ele tinha uma decisão clara e que o VAR não queria ir contra."

Imagem clara no iPad: "O que vejo do banco... Estou a 40-50 metros de distância. Vi o lance no iPad. Os árbitros têm, por vezes, um trabalho difícil. Não me queixei, mas quando olho para o iPad, é o que é. Se alguém tem uma opinião diferente, tem de ser um dos grandes adeptos do Arsenal, com bilhete de temporada. É o único que aceito, pois é a paixão que fala. Para além disso, não aceito uma opinião diferente, pois é óbvio."

Azar com o árbitro: "Se os jogadores não fazem melhor, é porque não podem fazer melhor. Pertenço à equipa, por isso sou tão culpado na primeira metade como os jogadores, mas o melhor é que melhoramos na segunda metade. Os jogadores ficam cansados, os treinadores ficam cansados, talvez os árbitros também fiquem cansados. O meu recorde com Michael Oliver nos penáltis com o Chelsea, United e Tottenham é azarado".