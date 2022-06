Mourinho continua a vasculhar o mercado e há um nome em grande foco

Roma reativou o namoro com o central Lenglet e abriu conversações com o Barcelona, que pretende vendê-lo até ao final deste mês.

Apostado em cumprir a promessa realizada após a conquista da Conference League, onde afiançou uma subida de patamar da Roma na temporada 2022/2023, José Mourinho continua a vasculhar o mercado em busca de reforços sonantes e o mais recente jogador a ser associado ao interesse do treinador português foi Lenglet.

De acordo com notícia avançada pelo jornal "Mundo Deportivo", a Roma reativou um interesse no central francês que já vinha do verão passado e, desta feita, está determinada em tornar esse objetivo uma realidade.

A mesma publicação garantiu que os giallorossi, através do diretor-desportivo Tiago Pinto, já abriram negociações com o Barcelona e que um acordo pelo internacional francês pode precipitar-se nos próximos dias. Isto porque o emblema blaugrana pretende fechar o negócio até ao final deste mês para que o encaixe pelo defesa ainda seja incluído no Relatório e Contas da presente temporada.

Fora dos planos de Xavi Hernández à boleia da ascensão de Ronald Araújo e da iminente chegada de Christensen, vindo do Chelsea a custo zero, Lenglet faz parte da lista de negociáveis do Barcelona e pode chegar ao Olímpico a preço de saldo, caso a Roma consiga fintar a concorrência pelo jogador.

Atento à situação, o Marselha pensa juntar o internacional francês a Saliba - que está a ser negociado com o Arsenal - para convencer Jorge Sampaoli a permanecer no clube, enquanto o Tottenham entrou na corrida após Antonio Conte ter identificado Lenglet como um reforço capaz de trazer mais experiência à sua defesa. No entanto, os spurs partem atrás na corrida por estarem a tentar um empréstimo com opção de compra, algo que choca com a intenção do Barcelona em realizar um encaixe imediato pelo central. Refira-se que a Roma acredita que as boas relações com o clube catalão - foi a convidada para disputar o Troféu Joan Gamper deste ano - podem facilitar o negócio.