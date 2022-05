Mourinho: "Conference League? Merecemos terminar com algo para comemorar..."

Treinador da Roma, em antevisão à 2.ª mão das "meias" da prova, contra o Leicester, entende que os giallorossi devem ser recompensados com a conquista do mais novo troféu europeu, a culminar época "com momentos bons e menos bonitos", a apela a que os romanos se superem emocionalmente, dado que os ingleses têm uma teórica vantagem...

Influência da situação das equipas nos respetivos campeonatos: "Espero realmente que não faça diferença. Já estive do outro lado. Quando não tens possibilidades de alcançar os objetivos na liga, o foco está na competição europeia. Não é a competição europeia deles - é a Liga Europa -, mas é uma maneira de chegar, na próxima temporada, a uma competição europeia."

Diferente opção: "É lógico que eles descansem os jogadores, nós não podemos fazê-lo, ainda temos a possibilidade de chegar a uma competição europeia na liga. Amanhã espero que o aspeto emocional possa colocar a equipa num estado de espírito muito elevado."

Evolução do Leicester e elogios a Brendan Rodgers: "Depois da vitória na Premier League [em 2016], a maneira como o clube cresceu é fantástica. Parabéns a todos. O Rodgers não me surpreende, as pessoas esquecem o que fez no Liverpool com muito menos recursos. As pessoas não dão muita importância à liga escocesa [no Rangers], mas, mesmo lá, ele foi fantástico."

Enchente no Estádio Olímpico: "Não há dúvida sobre a empatia criada entre equipa e adeptos. Estamos a competir juntos há mais ou menos dez meses, com momentos bons e outros menos bonitos, para lembrar e esquecer, mas sempre estivémos juntos. Num momento em que os dois últimos jogos da época vão ser disputados no Olímpico - contra Leicester e Veneza - seria bom comemorar essa empatia, que foi criada e permanece além dos resultados."

Balanço da primeira época: "Estou a divertir-me muito, fico feliz todos os dias quando chego ao centro desportivo. Quero mais? Sim. Quero pensar em coisas maiores na próxima época? Sim. Conheço o projeto, tento dar tudo o que posso e amo trabalhar aqui. Acho que merecemos terminar com algo para comemorar, um troféu seria fantástico. Terminar numa posição que nos permita jogar na Europa também é positivo. Amanhã é mais um grande passo."