"Mourinho? Como podem pensar em despedir alguém que tem uma final para disputar?"

José Mourinho, treinador do Tottenham

Continuidade do treinador português no comando técnico do Tottenham tem sido colocada em causa.

Numa altura em que a continuidade de José Mourinho no Tottenham começa a ser colocada em causa, tendo mesmo o "Telegraph" avançado com o "alvo principal" para a sucessão, Glenn Hoddle, antigo jogador dos spurs, acredita que o treinador português deve manter-se no cargo, pelo menos até ao final da época.

"José Mourinho foi contratado para conquistar títulos. Ele está numa final [contra o Manchester City na Taça da Liga], como é que podem pensar em despedir alguém que tem uma final para disputar em abril?", começou por questionar em declarações ao "Evening Standard".

"É ridículo pensar nisso. Acho que há problemas subjacentes no Tottenham, no sentido em que há um grupo de jogadores que está a chegar ao outono das suas carreiras. Não são nem acutilantes nem novos. Vai ser preciso uma reconstrução nesse sentido", continuou, antes de concluir:

"Acho que se devia manter José [Mourinho] nesta altura. O momento de avaliar as coisas é no final da temporada."