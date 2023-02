Mourinho cancela conferência de imprensa e em Itália explicam o porquê

Técnico português não está contente com o comportamento do clube, que decidiu reintegrar Karsdorp e que não substituiu, com qualquer contratação, a saída de Zaniolo

A relação entre José Mourinho e a Roma continua a não ser a melhor. De acordo com a imprensa italiana, o descontentamento do português está na origem do cancelamento da conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Lecce, marcado para este sábado.

Segundo o Corriere dello Sport, a tensão entre Mourinho e Tiago Pinto, diretor dos romanos, existe e é crescente, especialmente depois da reintegração de Karsdorp, jogador que o técnico visou publicamente, e da ausência de um substituto direto de Zaniolo, que saiu para a Turquia.

O lateral, que parecia estar apontado à saída, chegou a abandonar mais cedo o último treino da Roma antes da jornada do fim de semana, segundo a imprensa italiana. Não deverá, assim, ser convocado.

Tiago Pinto tinha vindo a público, nos últimos dias, rejeitar a ideia de uma má relação com José Mourinho.

"Sobre o assunto do encontro com o treinador, não me lembro de ele o ter pedido publicamente. Todos temos uma boa relação, falamos frequentemente: José Mourinho é José Mourinho, não é um treinador qualquer, e não precisa de pedir publicamente uma reunião. Repito, compreendo que hoje talvez este seja um tópico que procuram, porque é um tópico, mas há uma relação que temos e há outros lugares para discutir estas situações, não aqui. A propósito da Liga dos Campeões, nem eu, nem Mourinho, nem a equipa temos qualquer pressão adicional", atirou, em conferência de imprensa.