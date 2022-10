Mourinho: "Benzema não está obcecado em marcar mais golos do que A, B ou C"

Treinador português destacou a forma como o avançado se entrega ao coletivo.

Karim Benzema venceu, pela primeira vez na carreira, a Bola de Ouro, vendo assim coroada uma temporada, a de 2021/22, em que apontou 44 golos, tendo sido decisivo para a conquista da Champions e do campeonato por parte do Real Madrid.

Em declarações reproduzidas pelo jornal Mirror, José Mourinho, que trabalhou com o avançado francês no clube merengue, destacou a forma como Benzema se entrega ao coletivo. "O Karim [Benzema] é um tipo fantástico, tem uma grande personalidade, é um jogador de equipa. Não está obcecado consigo próprio, com a Bola de Ouro ou em marcar mais golos do que A, B ou C. É apenas um jogador de equipa que faz tanto, ao ponto de a Bola de Ouro ser uma consequência natural. Penso que é obcecado com a equipa", afirmou o atul treinador da Roma.

O jogador de 34 anos junta a Bola de Ouro ao troféu de melhor jogador da UEFA, que recebeu em 25 de agosto, mas a história já será outra no que respeita ao The Best, já que para o prémio da FIFA contará o Mundial do Catar (20 de novembro a 18 de dezembro).

O historial da Bola de Ouro é liderado de forma destacada por Lionel Messi, que soma sete troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), mais dois do que o português Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

A Bola de Ouro é um prémio atribuído pela revista francesa France Football, que, desde 1956, premiou o melhor jogador do ano (até 1994 apenas o melhor europeu a atuar na Europa) e agora passou a galardoar o melhor futebolista da época.