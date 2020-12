Mourinho avisou Dele Alli: "Naquela posição, os jogadores têm de criar perigo"

Consequências do futebol sem adeptos? Os jornalistas no estádio ouvirem, em muitas ocasiões, o que dizem treinadores e jogadores. Sucedeu no jogo do Tottenham na Taça da Liga

A relação de José Mourinho com Dele Alli não parece ser a melhor quase desde o primeiro dia da chegada do português ao Tottenham, com o internacional inglês a não ser das primeiras opções.

Na quarta-feira, dia no qual os Spurs apuraram para as meias-finais da Taça da Liga inglesa, face ao Stoke City, viveu-se mais um episódio que parece mostrar as poucas oportunidades dadas por Mourinho a Alli.

A história foi contada por Clinton Morrison, comentador da rádio BBC 5, que estava no estádio e que, face à ausência de público, ouviu a reprimenda de Mourinho depois do empate do Stoke City nascer de uma perda de bola de Dele Alli.

"O Alli tentou fintar e o Mourinho foi junto da linha lateral e disse-lhe "a tua finta custou-nos um golo". O Mourinho não estava nada contente", disse. Um episódio que o treinador português confirmou no final da partida que o Tottenham venceu, por 3-1.

"Naquela posição, os jogadores têm de criar perigo ao adversário e não deixar em perigo a própria equipa, claro que que fiquei chateado", revelou.