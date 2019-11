Mourinho avisa: "Se alguém não partilhar estes princípios comigo, vamos ter problemas"

José Mourinho admitiu esta quinta-feira que o título de campeão inglês está fora de alcance esta temporada, mas acredita que o Tottenham pode ganhar na próxima época, numa conferência na qual se disse "humilde" e ambicioso.

O treinador português José Mourinho, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United, em dezembro do ano passado, substituiu o argentino Mauricio Pochettino, que deixa o finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões num modesto 14.º lugar da liga inglesa, com apenas três vitórias em 12 jornadas e a 20 pontos de distância do líder Liverpool.

"Não podemos ganhar a Premier League este ano. Podemos, não estou a dizer que vamos, mas podemos ganhar na próxima época", afirmou, perante uma sala repleta de jornalistas internacionais no campo de treinos em Enfield, no norte da cidade de Londres.

Mourinho afirmou que não tem lista de Natal para a compra de novos jogadores, não confirmando o alegado interesse no médio português do Sporting Bruno Fernandes. "Não preciso de jogadores, estou muito contente com os jogadores que tenho. Só preciso de os conhecer melhor", garantiu, acrescentando que eles foram uma das razões que o fez aceitar o convite para treinar o clube londrino. "Tentei comprar alguns deles para diferentes clubes, e alguns nem sequer tentei porque sabia que era impossível", revelou.

O português homenageou o trabalho do antecessor e disse que não pretende fazer muitas alterações no coletivo e plano de jogo. "Não posso chegar aqui e dizer que estava tudo mal com o Mauricio. Nem pensar. Venho apenas tentar perceber porque é que no último ano os resultados na liga inglesa não foram bons e tentar perceber como é que os posso ajudar a alcançar um bom nível", referiu.

Mourinho não rejeitou que vai progressivamente adaptar o estilo de jogo da equipa às suas ideias com o objetivo de voltar às vitórias. "Quando não ganho, não consigo estar contente, e isso não consigo mudar no meu ADN. Espero conseguir influenciar os jogadores a não estarem satisfeitos sem ganharem jogos", adiantou.

Refletindo sobre as experiências noutros clubes, o português falou da necessidade de os jogadores partilharem dos seus princípios de profissionalismo, empenho, espírito de grupo e respeito pelos colegas, clube e adeptos. "Se alguém não partilhar estes princípios comigo, então vamos ter problemas e vamos ter sempre problemas. Os jogadores só são grandes quando fazem os outros melhores. Não é possível ser um grande jogador se só pensar em si próprio", argumentou.

Mourinho referiu-se várias vezes à sua humildade, nomeadamente quando fez uma análise sobre a carreira e que uma das conclusões é que não se devem atribuir as culpas aos outros. "Nas reuniões com os seus assistentes e as pessoas em quem pensei trazer para trabalhar neste capítulo houve sempre este princípio de quem não deve haver mais ninguém a quem atribuir as culpas, devemos ser apenas nós. Foi uma análise que fiz de forma profunda e que foi importante para mim. Não quero aconselhar ninguém a fazer uma pausa, mas foi muito positiva para mim", disse.

O português referiu que os últimos onze meses sem trabalho "não foram um desperdício de tempo", porque aproveitou para analisar e pensar sobre o que fez anteriormente. "Conclui que, durante a minha carreira, também cometi erros. Não vou cometer os mesmos erros, vou cometer erros novos. Penso que estou mais forte e, do ponto de vista emocional, estou relaxado, estou motivado, estou pronto", afirmou.

JOSÉ MOURINHO/NÚMEROS/FACTOS

Mourinho, de 56 anos, assinou contrato com os Spurs até 30 de junho de 2023 e volta à Premier League depois de duas passagens pelo Chelsea (2004/05 a 2007/08 e 2013/14 a 2015/16) e uma pelo Manchester United (2016/17 a 2018/19), que o despediu em 17 de dezembro de 2018.

Para a equipa técnica convidou o adjunto João Sacramento e o treinador de guarda-redes Nuno Santos, até agora no clube francês Lille, o analista tático Ricardo Formosinho, o preparador físico venezuelano Carlos Lalin e o analista técnico italiano Giovanni Cerra, estes últimos três colaboradores anteriores de Mourinho.

Na sua carreira, o treinador, que já venceu duas edições da Liga dos Campeões - FC Porto e Inter -, uma Liga Europa - Manchester United - e uma Taça UEFA - FC Porto -, além de oito campeonatos nacionais, também orientou Benfica, a União de Leiria, o FC Porto, o Inter e o Real Madrid.

O Tottenham enfrenta no sábado o rival londrino West Ham, 16.º colocado na Primeira Liga inglesa, com 13 pontos.

Na Champions, disputados quatro jogos, os Spurs ocupam o segundo lugar, com sete pontos, a cinco do líder Bayern, defrontando na terça-feira em casa os gregos do Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins e que só conseguiram até agora um ponto.