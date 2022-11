Mourinho avisa: "Nos play-offs vamos encontrar equipas com um calibre diferente"

Declarações de José Mourinho, treinador romano, após o Roma-Ludogorets (3-1), partida relativa à última jornada da fase de grupos da Liga Europa e que garantiu o segundo lugar do grupo à formação italiana.

Vitória e segundo lugar: "Foi um jogo difícil, eles sabem como jogar, são criativos e têm jogadores rápidos e que mostraram o que podiam fazer no primeiro golo. Na segunda parte, obviamente que arriscámos tudo, entrámos com uma atitude e intensidade diferente. Zaniolo tem caráter e a sua entrada ajudou-nos imenso. É diferente enfrentar dois avançados como Belotti e Abraham e depois Nicolò [Zaniolo] e Tammy [Abraham]. Depois chegou o golo, que fez toda a diferença. Mas temos de jogar e segurar os jogos melhor. Agora nos play-offs vamos encontrar equipas com um calibre diferente, equipas de Liga dos Campeões. Foi importante passar, é uma fonte de orgulho, um passo em frente na nossa evolução".

Segue-se um dérbi com a Lázio, no domingo: "Ir para a Conference League junto de equipas como a Fiorentina, Lázio, Villarreal e West Ham, não era o nosso objetivo. Depois do jogo com o Nápoles, vencemos três partidas consecutivas, estamos cansados mas o mais importante é sempre o jogo seguinte. Ainda não pensei no dérbi, mas quando há alegria e satisfação, recupera-se do cansaço mais facilmente".