Mourinho atira-se à arbitragem após empate: "Não o mandou para nenhum sítio ou insultou a mãe..."

Treinador da Roma deixou duras críticas após o empate polémico com o Génova.

José Mourinho atirou-se este sábado à arbitragem, após o empate da Roma com o Génova, 0-0, num jogo marcado por muita polémica, uma vez que a formação comandada pelo treinador português viu um golo ser anulado a Nicolò Zaniolo - que viria a ser expulso na sequência da reação à decisão -, pelo VAR, já no período de compensação.

"Não quero julgar, porque ficaria aqui uma meia hora, mas há muito a falar... Uma coisa digo: se o árbitro tomou a decisão correta, então o nosso jogo, o jogo do povo, que tantas pessoas adoram, mudou, é um novo desporto. Não é futebol, temos de encontrar um outro nome. É um desporto diferente", começou por dizer na entrevista rápida após o encontro.

"Se um árbitro comete um erro e anula o golo, provavelmente será o primeiro a ficar chateado por se ter enganado, mas para nós é um "déjà-vu", uma vez que isto já nos aconteceu outras vezes esta temporada. Mas tudo bem, amanhã é um novo dia. A Roma é pequena aos olhos dos poderosos", concluiu na "flash".

Já na sala de Imprensa, o treinador da Roma voltou a deixar duras críticas.

"Se o Zaniolo jogasse no Inter, Juventus ou Milan, teria acontecido o mesmo? Acham que o Lautaro Martinez, por exemplo, veria este cartão vermelho em San Siro? Ou Chiellini no estádio da Juventus? Ou o Zlatan em San Siro? O Zaniolo exaltou-se porque disse a mesma coisa por três vezes ao [Rosario] Abisso, mas não o insultou. Disse-lhe só "o que c... apitaste?". Não o mandou para nenhum sítio ou insultou a mãe. Disse-lhe [ao árbitro] que tem de entender a frustração e dizer-lhe apenas "cala-te, marquei falta"", afirmou, concluindo de seguida:

"Mas repito, o Abisso fez um bom jogo se esquecermos a última ação. Mas talvez os doutores que mandam no futebol atualmente estejam errados e talvez aquilo não fosse falta... Não sei se ele ou os doutores cometeram um erro, por isso saio daqui sem um sentimento negativo em relação a ele."