Mourinho atira: "Alguns não ganharam nada e têm a chama"

Treinador português salienta a importância do duelo com o Ludogorets após o KO com o Antuérpia.

O Tottenham visita esta quinta-feira os búlgaros do Ludogorets com o pensamento centrado apenas num objetivo: a vitória. Quem o realçou foi José Mourinho, aludindo à situação da equipa no Grupo J: é segunda, a três pontos do líder Antuérpia, com quem perdeu na jornada anterior (1-0). O técnico português assumiu que não vai fazer poupanças. "Vai ser a todo o gás", atirou, garantindo não ter perdido a "chama" que o levou a ser reconhecido por "The Special One". "Ganhei a Liga Europa há dois anos [na realidade foi em 2017]. Alguns não ganharam nada e têm a chama", declarou, rindo-se.

Se após o desaire em Antuérpia, Mourinho fez duras criticas à atitude de alguns jogadores, desta feita mudou o discurso. "Sou o primeiro culpado porque os jogadores não se exibiram ao nível normal, competitivo", reconheceu, realçando: "Nessa partida talvez não tenhamos sentido a pressão de uma eliminatória, talvez tenhamos sentido que a fase de grupos é diferente, o que é verdade. Mas não fomos a Antuérpia para vencer, fomos esperar que a vitória nos encontrasse." Mantendo o tom, prosseguiu: "Agora, devido a essa derrota, o jogo de hoje torna-se mais decisivo. É importante que vençamos ou que alcancemos um ponto."

Temendo lesões, Mourinho criticou a paragem para as seleções: "Daí nunca chegam boas notícias. Pensava que com a Liga das Nações não haveria mais particulares, mas ainda há. Não o espero, mas adorava que os meus jogadores fossem poupados."

O técnico defendeu também Kane passando ao ataque, sobre o penálti sofrido pelo avançado no último jogo da Premier. "O Kane só quer marcar golos. O Lallana foi imprudente. Fale sobre o Liverpool, Man. United, City e outras equipas com jogadores "inteligentes" a sacar penáltis."