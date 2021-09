Mourinho atinge o milésimo jogo como treinador: "Até estou arrepiado a dizer isto"

Passados 21 anos da estreia como treinador principal, ao comando do Benfica, o Special One disputa hoje, no Roma-Sassuolo, o seu milésimo jogo nessa função

Benfica, três, Sporting, zero. É ao décimo jogo como treinador principal que José Mourinho começa a dar mostras do toque especial que, no dia em que cumpre o seu milésimo jogo nessa função, é reconhecido em todo o mundo. Em 2000/01, as águias estavam na quinta posição do campeonato quando o antigo tradutor de Bobby Robson substitui Jupp Heynckes.

Há muito que o alemão tinha perdido o pulso ao balneário e os adeptos também ansiavam por novidades na equipa técnica. "Eu era o treinador da equipa B e assisti ao primeiro treino dele. Estava muita gente a ver, lembro-me bem que foi uma enchente", conta José Morais, relatando o entusiasmo geral pela chegada do atual técnico da Roma.