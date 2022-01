Mourinho comenta exibição de Sérgio Oliveira: "Esteve no campo todo"

Declarações do treinador da Roma em reação à receção ao Cagliari, vencida por 1-0 (golo de Sérgio Oliveira), no Estádio Olímpico, relativo à 22.ª jornada da principal liga italiana

Primeiro jogo de Sérgio Oliveira na Roma: "Precisava de alguém como o Oliveira, ele esteve no campo todo. Precisamos de mais do Sérgio. Precisamos de jogadores experientes que sabem o que fazer em determinados momentos do jogo. Ele não é um maestro como o Pirlo ou o Pjanic, mas precisávamos dele. O Veretout e o Sérgio trabalharam bem hoje. Niles dá-nos opções e permite-nos ficar tranquilos se o Karsdorp estiver a faltar. As duas contratações feitas aumentam as nossas opções."

Razão para a Roma não ter conseguido uma vantagem confortável: "Não tenho resposta."

Importância da vitória sobre o Cagliari: "A vitória é super importante. Tivemos oportunidade de dilatar a vantagem logo na segunda parte. Controlámos o jogo, mas podíamos ter sofrido o empate se o Rui Patrício não tivesse feito aquela defesa [aos 88 minutos, a remate de João Paulo]. Dominámos com e sem bola. Eles jogam um futebol direto, mas nós tivemos sempre o controlo do jogo. Senti que havia alguma pressão, mas quando se joga desta forma não há motivos para sentir isso."