Mourinho assistiu ao Spezia-Roma dentro do autocarro

Treinador da Roma está castigado e escolheu ficar dentro do autocarro a ver o jogo pela televisão.

Durante o encontro não foi possível avistar José Mourinho no estádio do Spezia e, mais tarde, o treinador português revelou onde estava. Através do Instagram, o Special One mostrou que assistiu à partida dentro do autocarro da equipa, através da transmissão televisiva.

Isto porque está castigado - cumpriu o primeiro de dois jogos.

A Roma venceu o Spezia por 1-0, com um golo de Tammy Abraham, de grande penalidade, apontado aos 90+9'.