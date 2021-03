Mourinho assinala data especial: "Ganhou a Bola de Ouro, não o comparemos com ninguém"

Luka Modric completa 15 anos ao serviço da seleção croata e o treinador português elogia um médio que contratou para o Real Madrid.

Luka Modric completa 15 anos ao serviço da seleção croata de futebol e o jornal Sportske Novosti assinalou a data com testemunhos de quem conviveu de perto com o médio. José Mourinho entre eles. O atual treinador do Tottenham orientava o Real Madrid quando Modric chegou ao Santiago Bernabéu e não tem dúvidas que a contratação foi um tiro certeiro do clube merengue.

"Insisti muito para trazer Modric para o Real Madrid porque tinha tudo o que precisávamos na equipa: técnica, visão, Leitura de jogo, qualidade na hora de tomar decisões, velocidade de pensamento, passa longo, curto, marcava desde fora da área, sabia pressionar, era inteligente e intenso. Necessitávamos de tudo isso no Real Madrid", enumerou Mourinho.

"Adaptou-se de maneira muito tranquila ao Real Madrid. Ao peso do dia a dia, à pressão do público. É uma pessoa estável e segura de si mesmo. Aprendeu rapidamente o que é o Real Madrid, a dimensão e os seus objetivos", continuou o técnico. "Trabalha em equipa. Um grande profissional, que leva uma vida tranquila, desfruta da família, trabalha duro", explicou.

A terminar, Mourinho lembrou a conquista da Bola de Ouro de 2018. "Quando alguém pode fazer história com as suas obras, converte-se em imortal. Luka Modric ganhou a Bola de Ouro, não o comparemos com ninguém", finalizou.