"Mourinho? Às vezes não é fácil, ele nunca está satisfeito..."

Nemanja Matic deixou elogios ao treinador da Roma, que também o contratou ao Benfica quando orientava o Chelsea, voltando-o a fazer quando treinou o Manchester United, em entrevista à Sky Sports.

Nemanja Matic está habituado a treinar às ordens de José Mourinho. Contratado pela Roma no início da época, o médio sérvio também foi comprado pelo treinador português ao Benfica quando orientava o Chelsea (2013/14), voltando a fazê-lo em 2017, quando assumiu o leme do Manchester United.

Em declarações à Sky Sports italiana, o médio defensivo, de 34 anos, falou sobre como é ser treinado pelo "Special One", dizendo que tem uma ambição insaciável.

"Ele é um treinador fantástico que venceu muitos troféus. Ele quer sempre vencer mais e eu tenho de dizer que sinto orgulho de jogar por ele. Às vezes não é fácil, ele nunca está satisfeito, quer sempre vencer mais e que melhores todos os dias, mas eu gosto disso", admitiu.

"Ele tem mais experiência agora, mas José nunca muda. Depende da situação e dos jogadores que tem na equipa, mas ele sabe bem como fazer o seu trabalho. Quando o conheces, ele é engraçado, todos os que jogam sob o seu comando vão dizer o mesmo", acrescentou Matic.

Após ter vencido a Conference League na época passada ao serviço da Roma, Mourinho poderá voltar a conquistar uma prova europeia esta temporada, nomeadamente a Liga Europa. Sobre isso, o médio assumiu que o clube romano merece essa alegria.

"Eu penso que isso seria algo espetacular e faremos o nosso melhor para atingi-lo, porque temos os melhores adeptos de Itáia e eles merecem isso", assumiu.

Na presente época, Matic soma um golo e duas assistências em 43 partidas disputadas pela Roma, que ocupa a sexta posição da Serie A, em igualdade pontual com o Inter (quarto, com 57 pontos) e Milan (quinto), estando ainda nas meias-finais da Liga Europa, em que vai enfrentar os alemães do Bayer Leverkusen.

