Mourinho: "As pessoas pensam que sou velho, mas vão ver-me durante muitos anos"

Treinador da Roma está em alta e prestes a disputar mais uma final europeia.

José Mourinho tem já uma longa experiência como treinador, numa carreira onde tem colecionado troféus, mas espera continuar a dar cartas por mais alguns anos.

"Não penso muito naquilo que venci ao longo da carreira. O passado fica na história e não pode ser apagado. Olho sempre para o futuro, talvez esse seja o segredo da minha filosofia. Estou no futebol há muito tempo. Continuo a dar tudo de mim, e não estou preparado para fechar o círculo, de todo. Estou no futebol há tantos anos que as pessoas pensam que sou mais velho do que aquilo que sou. Talvez vejam os cabelos brancos e pensem que sou velho", declarou, com bom humor, numa entrevista à Sky Sport.

"Não sou velho o suficiente para fechar o círculo. Vão ver-me durante muitos anos. Não me parece que haja um segredo. A questão é simples. Muitas vezes, esquecemo-nos de que, no futebol e não só, o mais importante são as relações humanas", vincou.

A Roma defronta o Sevilha na final da Liga Europa e, se vencer, Mourinho alcança o segundo título europeu seguido pelo clube, depois da Conference League. "Trabalhamos duro todos os dias para fazer a história do clube. Duas finais europeias consecutivas é algo só ao alcance de grandes clubes e muitos não conseguem", rematou.